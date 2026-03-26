ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "İran bugün bize çok para eden bir hediye verdi, ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısında İran’la süren temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce “İran bize bir hediye gönderdi” sözleriyle gündem olan açıklamasının detaylarını paylaşan Trump, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Trump, isimlerini açıklamadığı İranlı yetkililerin müzakerelerin ciddiyetini göstermek amacıyla petrol sevkiyatı teklifinde bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı’na göre İran tarafı, “güvenilir bir müzakere süreci yürüttüklerini göstermek için” petrol tankerleri göndermeyi önerdi.

İRAN'IN HEDİYE PETROL TANKERİ

İlk etapta bu teklifi önemsemediğini ifade eden Trump, daha sonra Amerikan televizyonlarında Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerle ilgili haberleri izlediğini söyledi. Bu gelişmenin ardından değerlendirmesini değiştirdiğini dile getiren Trump, “O görüntüleri görünce doğru kişilerle temas halinde olduğumuzu düşündüm” dedi.

Trump ayrıca, başlangıçta 8 tanker olarak ifade edilen sevkiyatın daha sonra artırıldığını belirterek, toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verildiğini öne sürdü. Tankerlerin Pakistan bayrağı taşıdığını da sözlerine ekledi.