Beyaz Saray, federal bütçe yönetiminde yeni ve sert bir denetim mekanizmasını devreye aldı. Başkan Donald Trump, kamu harcamaları üzerinde geniş yetkilere sahip olacak "Sahtekarlık Çarı" makamına JD Vance’i atadığını duyurdu. Bu hamle, eyaletlerin federal fon kullanımına doğrudan Beyaz Saray müdahalesi olarak yorumlanırken, demokrat kanattan "siyasi kuşatma" sesleri yükselmeye başladı.

TRUMP’IN İDDİASI: "MAVİ EYALETLERDE KAYIP BÜYÜK"

Başkan Trump, atama kararını açıklarken özellikle Demokratların yönetimindeki eyaletlere yönelik ağır ithamlarda bulundu. California, Illinois, New York ve Minnesota gibi eyaletlerde federal yardımların suistimal edildiğini öne süren Trump, "Bu eyaletlerdeki usulsüzlük iddiaları o kadar büyük ki, buralardaki sızıntıları kestiğimizde Amerikan bütçesini tek başına dengeleyebiliriz" şeklinde bir iddia ortaya attı.

İLK OPERASYONLARIN SİNYALİ VERİLDİ

Atamanın duyurulmasıyla birlikte saha çalışmaları da hız kazandı:

Minnesota’da çocuk bakımı ve Medicaid programlarına aktarılan federal fonların, "sahtekarlık şüphesi" gerekçesiyle kapsamlı bir inceleme altına alındığı bildirildi.

Los Angeles’ta (L.A.) yürütülen denetimlerde, usulsüzlük tespit edildiği öne sürülen bazı sağlık sağlayıcılarının lisans süreçlerinin askıya alındığı iddia ediliyor.

JD VANCE: FEDERAL HARCAMALARIN YENİ "VASİSİ"

JD Vance, yeni unvanıyla birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan ve doğrudan kendisine bağlı çalışan özel bir denetim biriminin başına geçti. Operasyonun hukuki ve etik çerçevesini çizen Vance, "Bu sadece bir para meselesi değil, halkın hakkı olan hizmetlerin korunmasıdır" diyerek "Bütünsel Hükümet" stratejisini ilan etti.

SAVAŞ BÜTÇESİ VE İÇ DENETİM DENGESİ

Analistler, 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik sürerken bu hamlenin gelmesini "stratejik bir kaynak yaratma çabası" olarak görüyor.

Paul Rieckhoff gibi gazi hakları savunucularının askeri harcamalara yönelik eleştirilerine karşı Beyaz Saray; "Usulsüzlükleri bitirerek elde edilen kaynağı askerimize ve gazimize aktarıyoruz" tezini savunarak kamuoyu desteği aramaya devam ediyor.