ABD ile Çin arasında yapılması planlanan Donald Trump ile Xi Jinping zirvesi öncesinde, küresel piyasaları etkileyebilecek önemli bir ticaret hamlesi gündeme geldi. İddiaya göre iki ülke, hassas olmayan ürün gruplarında ticareti yeniden canlandırmayı hedefleyen yeni bir mekanizma üzerinde uzlaşmaya oldukça yakın.

Söz konusu iddialar kapsamında, tarafların ulusal güvenlik açısından risk taşımayan yaklaşık 30 milyar dolarlık ürün grubunda gümrük tarifelerini düşürerek karşılıklı ticaret hacmini artırmayı planladığı belirtiliyor.

“BOARD OF TRADE” MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından mart ayında gündeme getirilen “Board of Trade” isimli mekanizmanın, bu haftaki zirvede en kritik başlıklardan biri olması bekleniyor.

Yeni yaklaşım çerçevesinde Washington yönetiminin, Pekin’den ekonomik sistemini değiştirmesini talep etmekten vazgeçtiği; bunun yerine stratejik öneme sahip olmayan sektörlerde ticaret dengesini sağlamaya odaklandığı ifade ediliyor. Greer de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çin’in ekonomisini yönetme biçimini değiştirmesini istemiyoruz. Ancak iki sistem arasında ticareti daha dengeli hale getirecek bir yol bulunabilir” ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE TARIM BAŞLIKLARI MASADA

Görüşmelerde ABD’nin Çin’e yönelik enerji ve tarım ürünleri ihracatını artırma konusunun da ele alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Çin’in ABD’den ithal ettiği petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür gibi ürünlerde uyguladığı ek vergilerin düşürülmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık ABD tarafının da tüketici elektroniği, ayakkabı ve bazı sanayi ürünlerine yönelik tarifelerde yeni muafiyetler sağlamayı değerlendirdiği kaydediliyor.

YATIRIM ALANINDA YENİ ADIMLAR

Tarafların ayrıca “Board of Investment” adı verilen ve yatırım odaklı bir başka mekanizma üzerinde de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ancak ABD’de bazı siyasetçiler ile otomotiv, çelik ve teknoloji sektörlerinin temsilcileri, Çin yatırımlarının Amerikan üretim kapasitesini zayıflatabileceği yönünde Trump yönetimine uyarılarda bulunuyor.

KÜRESEL ETKİLERİ GENİŞ OLABİLİR

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında tarifelerin düşürülmesine yönelik olası bir anlaşmanın yalnızca iki ülkeyi değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor. Ticaret geriliminin azalmasıyla birlikte borsalarda, emtia fiyatlarında ve küresel tedarik zincirlerinde rahatlama yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle teknoloji ve üretim sektörlerinin bu süreçten olumlu etkilenebileceği ifade edilirken, tarifelerin gevşetilmesinin bazı ürünlerde maliyetleri düşürerek enflasyon üzerinde de hafifletici bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Çin’in ABD pazarına erişiminin kolaylaşmasının Pekin yönetimine ekonomik anlamda nefes aldırabileceği, Amerikan şirketlerinin ise enerji, tarım ve tüketim ürünleri alanında Çin’e satışlarını artırabileceği öngörülüyor. Ancak teknoloji, yarı iletkenler ve güvenlik alanlarındaki kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle iki ülke arasında tam bir normalleşmeden ziyade “kontrollü ticaret” modelinin ön plana çıkacağı yorumları yapılıyor.