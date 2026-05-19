30 Ağustos 2024'te yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı okudukları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan 5 teğmenin TSK'ya dönüşü için yargı mücadelesi devam ediyor.



Ankara 21. İdare Mahkemesi, ocak ayında aldığı karar ile teğmen Deniz Demirtaş'ın MSB'den ihraç edilmesini iptal etmişti. Bu karar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) görevinden ayrılan teğmen Demirtaş, mart ayında TSK'ya dönerek yeniden üniformasını giydi.

MSB İTİRAZ ETTİ, İKİNCİ KEZ ORDUDAN ATILDI



Mahkemenin kararına itiraz eden ve süreci İstinaf aşamasına taşıyan MSB, Demirtaş'ın TSK ile ilişiğinin kesilmesini talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin teğmen Demirtaş'ın orduya dönüşüne ilişkin kararın yürütmesini durdurmasıyla birlikte Deniz Demirtaş, ikinci kez TSK'dan atılmış oldu.



İstinaf mahkemesinin nihai kararını ilerleyen aylarda açıklaması beklenirken, yeniden TSK ile yollarını ayırmak zorunda kalan teğmen Demirtaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sahip çıktı.





'NE ZAMAN İSTERSE İŞBAŞI YAPABİLİR'



Dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun özel sektörde hizmet veren bir holdingde işe girdiği, diğer dört teğmenin ise geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladığı biliniyordu.



TSK'ya dönüşü nedeniyle ABB'deki görevinden ayrılan Demirtaş'a, mahkeme kararı sonrası istemesi halinde yeniden belediyedeki görevine dönebileceği tebliğ edildi.









