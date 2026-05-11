Olay, cuma günü saat 23.30 sıralarında Adaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten Necati Sandal (28), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş açıldı.

Sırtından vurulan Sandal kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sandal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sandal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Huğlu Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheliyi farklı zamanlarda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilk etapta Ömer Faruk Sert, Ali Ulusoy, Ali Uyar ve Berke Öztürk tutuklandı. Daha sonra adliyeye çıkarılan Ender Nergiz, Şahin Nergiz ve Yiğit Kerem de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 7’ye yükseldi. Diğer şüpheliler F.N., L.P. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.