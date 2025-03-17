Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcısının ismini kullanarak "bir suçlunun serbest bırakılması" karşılığında 3 milyon lira istediği iddiasıyla dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Tüm Türkiye’de büyük yankı uyandıran Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkındaki dolandırıcılık iddiası şöyle yaşandı:

‘1.5 MİLYON ÖDEDİM, 3 MİLYON DAHA İSTEDİ’

Faruk Güneş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 9 Aralık 2024’te Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güneş, suç duyurusu dilekçesinde, Mersin’de oto galericilik yapan kardeşi Hakan Güneş’in ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındığını, 13 Eylül 2024’te tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini müştekinin zararının giderilmesi halinde kardeşinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağını ve ileride alması ihtimal bulunan cezada indirim yapılacağı ve bu sebeple tutuklanamayabileceğini öğrendiğini bunun üzerine kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ile irtibata geçerek 1.5 milyon lira olan zararını ödemek istediğini belirtti.

Suç duyurusundaki dilekçedeki iddiaya göre, Prof. Dr. Çetinkaya, bu miktarın ödenerek zararının giderilemeyeceğini zararın daha fazla olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çetinkaya’ya IBAN üzerinden “Adana CBS 2024/ ….. zarar karşılama Hakan Güneş’ açıklaması ile 1.5 milyon lirayı gönderdiğini, ancak zararı karşılamasına rağmen kardeşinin tutuklandığını suç duyurusu dilekçesinde belirten Güneş, Eylül ayı sonunda şikayetinden vazgeçmesi için Prof.Dr.Cihan Çetinkaya’yı aradığını, yaptıkları görüşmede şikayetinden çekilmesini istediğini tüm masraflarını karşılamayı düşündüğünü söylediğini belirtti.

Ancak Çetinkaya’nın 3 milyon lira para istediğini öne sürdü. Güneş, suç duyurusu dilekçesinin devamında, Çetinkaya’ya bu parayı ödeme gücünün olmadığını söylediğini, Çetinkaya’nın ise sürekli olarak Hakan’ın tahliyesinin elinde olduğunu tutuklanmasının da kendisinden kaynaklandığını söylediğini konuşmanın devamında 3 milyon lirayı aldıktan sonra tanıdığı olan Adana Cumhuriyet Başsavcısını kastederek, “Başsavcımız yabancı değil, dilekçeyi Whatsapptan iletirim” dediğini dilekçe gittikten sonra mağduriyeti giderildiği için dosya üzerindeki baskının biteceğini ve Hakan Güneş’in tahliye olacağını, Hakan’ın kendisinin bilgisi dışında tahliye olması halinde peşine büyük mafyalar takacağını söylediğini belirtti. Güneş, Prof. Dr. Çetinkaya ile yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını da delil olarak savcılığa verdi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık talimatı ile Faruk Güneş 6 Aralık 2024’de polisler ile irtibata geçerek, Prof. Dr. Cihan Çetinkaya’ya istemiş olduğu 3 milyon lira ödemek için görüşme yaptı.

Prof. Dr. Çetinkaya’ya suçüstü yapılmak üzere Güneş’in temin ettiği 1 milyon 400 bin lira banknotların seri numaraları polislerce alındı. Polisler yaptığı fiziki takipte Prof. Dr. Çetinkaya, sürücüsü S.A. olan bir otomobil ile banka önüne geldi. Y.P. ile araçtan inen Prof.Dr.Çetinkaya banka önünde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Faruk Güneş de otomobili ile banka önüne geldi. Güneş’in otomobilinin bagaj kısmında bir süre konuştuktan sonra Güneş bagajdan çıkardığı çantayı Çetinkaya’ya verdi. Çetinkaya para dolu çantayla bankaya girdiğinde polislerce yakalandı.

DAVA AÇILDI

Gözaltına alınıp sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Prof. Çetinkaya hakkında ‘Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

HAPSİ İSTENDİ

Savcı, Prof. Dr. Çetinkaya’nın 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

PROFESÖR SAZAN SARMALINA TAKILMIŞ

İddianamede, Prof. Dr. Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin içeriği, suç unsuru ses kayıtlarının dökümü, polislerin yaptığı suçüstü baskını ve sanık Çetinkaya’nın savunmasına yer verildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya iddianamede yer alan ifadesinde, Sazan Sarmalı olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemi ile dolandırıldığını dolandırılanlar arasında Hakan Güneş’in de bulunduğunu söyledi. Bu kişiyi tanımadığını Faruk Güneş’i de Hakan Güneş’in ağabeyi olarak tanıdığını ifade eden Prof.Dr.Çetinkaya, iddianamede yer alan savunmasında şunları söyledi:

‘ASIL DOLANDIRILAN BENİM’

"Malatyalıyım. Deprem nedeniyle ailemin evi hasar gördü. İnşaası için müteahhit 1.5 milyon lira istedi. Bunun üzerine arabamı satmaya karar verdim. Başıma Sazan Sarmalı denen olay geldi. Hakan Güneş tutuklandıktan sonra ağabeyi Faruk beni arada, ‘1.5 milyon lira ödeme yapmama rağmen tahliye olmadı. Şikayetinden vazgeç, aklında bir rakam yok mu? Elini taşın altına koy, uzlaşalım’ dedi. Kendisine ilk konuşmamızda rakam söylemedim. Daha sonra 3 milyon lira rakamını söyledim. 3 milyon lira yerinde dönüşüm yapacak müteahhidin ikinci aşamada bizden istediği paradır. Bu nedenle bu rakamı söyledim. Benim Faruk Güneş’ten istediğim para şikayetimden vazgeçmemem ve uzlaşmak için istediğim paradır. Ben kesinlikle herhangi birinin ismini kullanarak tahliye vaat etmedim. Ben şu anda siber dolandırıcılığın mağduruyum. Ses kayıtları ile profesyonel bir şekilde oynanmış olabilir. Ben kesinlikle başsavcı beyin adını kullanmadım. Ben o parayı gayrimeşru şekilde isteyecek olsam bunu bu şekilde yapmazdım. O gün yanımda olan şahılardan biri üniversitenin şoförü, diğeri üniversitemizde yüksek lisans yapan öğrencimiz aynı zamanda astsubaydır. Ben karşıdaki şahıslar dolandırıcı olduğundan güvenmediğim için bu şahısların yanımda gelmesini istedim. Ben kimseyi dolandırmadım, tam tersi bu şahıslar beni dolandırarak maddi ve manevi anlamda yıkılmamıza neden olmuştur.”

Prof. Dr. Çetinkaya yargılanmak için ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.