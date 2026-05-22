Günümüzde ‘tüketim çılgınlığı’ had safhada… Mesaj ve reklam bombardımanıyla sürekli daha fazla tüketmeye teşvik ediliyoruz…

Sonuç olarak ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alma ve çok hızlı tüketme döngüsüne kapılıp, gidiyoruz.

Evler eşyalar ve giysilerle doluyor, birçoğu az kullanılıyor ya da hiç kullanılmadan atılıyor.

Çevresel, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik birçok soruna kapı aralayan bu kontrolsüzlük ne yazık ki hep göz ardı ediliyor.

Ancak durum ciddi, Dünya alarm veriyor ve farkındalık şart…

Sanat devrede

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, önemli bir misyon üstlenerek, çevre bilincini artırmak için sanatı devreye sokuyor. Bu yıl üçüncü kez “Farkında Mısın Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması”nı hayata geçiriyor.

Vakfın, Büyük Efes Sanat desteğiyle düzenlediği yarışma, toplumun tüketim alışkanlıklarını sorgulamasını sağlayacak. Projeyle; sıfır atık hedefi doğrultusunda gereksiz tüketimin azaltılması, atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlk kez 2020 yılında düzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci, 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

‘Herkes çözümün parçası olmalı’

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, doğru atık yönetiminin yalnızca geri dönüşümle sınırlı olmadığını belirterek, gereksiz tüketime karşı bireylerin bilinçli olmasının önemini vurguladı. Bilge, sürdürülebilir bir gelecek için herkesin çözümün bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

HERKES KATILABİLİR

Yarışmaya amatör ya da profesyonel fark etmeksizin çevre konusuna duyarlılık göstermek isteyen herkes katılabilecek. Başvurular ise www.farkindami sinyarimasi.org adresi üzerinden yapılabilecek.

Haziran ayı sonunda iki kategoride dereceye giren ilk üç eser sahibi para ödülü kazanacak.

İşte yarışma jürisi

Yarışmanın jüri üyeleri çok renkli… Liste şöyle: Uzman Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar ile Gültekin Çizgen, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Emirdağ ve Fotoğrafçı Çerkes Karadağ.