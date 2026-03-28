Yeni düzenlemeye göre, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler, ihtiyaç duydukları ham maddeyi yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda ve üreticilerle sözleşme yaparak temin edebilecek. Bakanlık, üretim dengesini korumak adına ekim alanlarını yeniden belirleme yetkisine sahip olacak.

Eğer bir üretici sözleşme yapmadan ekim yaparsa, elde edeceği pancar miktarı üzerinden "A kotası" baz alınarak hesaplanacak tutar kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

FİYAT BELİRLEMEDE SÖZ HAKKI ÜRETİCİNİN OLACAK

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri fiyat oluşumuyla ilgili. Şeker pancarı fiyatları artık her yıl; fabrikalar, üreticiler veya temsilcileri arasında sağlanacak ortak mutabakatla belirlenecek. Bu sayede üreticinin fiyat üzerindeki etkisi artırılırken, şeker satış fiyatları ise piyasa koşullarına göre fabrikalar tarafından serbestçe belirlenmeye devam edecek.

AANALİZ ÜRECİNE GÖZLEMCİ ŞARTI GELDİ

Üreticiler ile fabrikalar arasında sıkça tartışma konusu olan fire tespiti ve şeker oranı (polarizasyon) ölçümleri artık mercek altında. Şeker fabrikaları, numune alma ve analiz işlemleri sırasında mahalli pancar kooperatifi veya ziraat odasından bir gözlemci bulundurmakla yükümlü olacak. Bu adımın, teslimat sürecindeki şeffaflığı ve üretici güvenini artırması hedefleniyor.

BAKANLIK DENETİMİNDE KOLLUK KUVVETİ DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarının ekiminden fabrikaya teslimine kadar olan tüm süreci sıkı bir denetim altında tutacak. Bakanlık, kontrol ve takip süreçlerinde gerekli görmesi halinde kolluk kuvvetlerinden destek alabilecek.

Ayrıca, fabrikaların kendi ekim alanları dışından izinsiz pancar temin etmesi durumunda, şirkete tahsis edilen A kotası üzerinden yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanacak.

HAM MADDEYE ESNEK ÇÖZÜM

Fabrikalar kendi ekim alanlarında yeterli ham maddeyi bulamazlarsa, Bakanlık izniyle ekim alanı dışındaki üreticilerle sözleşme yapabilecek. Alternatif olarak, elinde fazla ürün bulunan diğer şirketlerden de pancar satın alabilecekler.