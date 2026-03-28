Madrid yönetimi aldığı radikal bir kararla gündem oldu. Şehir yönetimi artan sıcaklık ve hava kirliliğine karşı düğmeye bastı. Alınan karar göre şehrin çevresine tam 75 kilometrelik bir şehir ormanı inşa edilecek. Proje kapsamında 500 bin ağaç dikilecek. Ağaçların büyük bir kısmını İspanya'ya özgü türler içerisinden seçen şehir yönetimi bu şekilde ağaçların bakımını da kolaylaştırmayı umuyor.

ŞEHİR İÇİNDE DOĞAL YAŞAM ALANLARI

Madrid yönetimine göre oluşturulacak yeşil duvar Madrid için karbon yutağı görevini üstlenecek. Yaklaşık nüfusu 3.2 milyon olan şehrin oluşturduğu karbon salımı bu şekilde ağaçlar tarafından emilecek. Azaltılan karbon salımı ile birlikte ağaç gölgelerinin altında sıcaklıkların ortalama 2 derece daha düşük olması da bekleniyor.

Şehir yönetimi tarafından planlanan şehir ormanında yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve oyun alanları yer alacak. Köprülerin üzerine de yeşil alanlar oluşturulacak ve bu şekilde biyolojik çeşitlilik de desteklenmiş olacak. Şehir için doğal yaşam alanlarının birbirine bağlanması bekleniyor.

ISI ADASI ETKİSİNİ AZALTACAK

Hayata geçirilmesi planlanan proje ayrıca Madrid'in geniş kapsamlı çevre planlamasının da parçası. Sıfır emisyon sağlayan otobüs hatları kurularak havayı kirleten araçlar kademeli olarak yasaklanacak. Atılan tüm adımlar şehirde hava kalitesini artırmaya ve sıcaklık etkisini azaltmaya yönelik olacak. Madrid özellikle 'yeşil duvar' projesi ile tüm dünyadan ayrılan bir şehir planlaması yapısı oluşturacak.

Madrid Çevre ve Şehircilik Danışmanı Mariano Fuentes, projenin şehir genelinde hava kalitesini iyileştirme amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca bu şekilde şehir içinde oluşan ısı adası etkisi de azalacak.

Madrid'i kapsayacak olan kesintisiz yeşil hat ile şehir doğayı merkeze alan yaklaşımlar içerisinde ön plana çıkacak. Projenin tamamlanmasıyla Madrid küresel iklim krizi kapsamında öncü bir şehir haline gelecek.