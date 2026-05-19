“Sihirli Annem” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Nevra Serezli, Saba Tümer’in programına konuk oldu. Ünlü oyuncunun çocukluk yıllarına dair anlattıkları dikkat çekti.

Programda çocukluğunu anlatan Nevra Serezli, Bebek’te denize sıfır bir yalıda büyüdüğünü söyledi. Ancak ailelerinin maddi olarak her zaman rahat olmadığını belirten Serezli, esprili bir dille “Yalıda büyüdük ama paramız yoktu: Şahane züğürtlerdik” ifadelerini kullandı.

Yalının aileden kaldığını ve her katında akrabaların yaşadığını anlatan Serezli, çocukluğunda denize girdiklerini de belirtti.

''Yalıda büyüdük ama paramız yoktu: Şahane züğürtlerdik. Para yok ama yalı. Aile efradından kalma bir yalıydı. Her katında aileden fertler oturuyordu. Bebek'te. Denize sıfır, çocukluğumda denize giriyordum.''

Babasının yoğun çalıştığını söyleyen usta oyuncu, “Yalıyı geçindirecek para yoktu. Babam zor kazanıyordu. Kardeşimle beni kolejde okutuyordu. Tam şahane züğürtlerdik” sözleriyle o dönemi anlattı.