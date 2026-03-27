

İngiltere’de atık yönetiminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Birleşik Krallık Hükümeti tarafından başlatılan “Daha Basit Geri Dönüşüm” girişimiyle, ülkedeki çöp toplama sistemi standartlaştırılarak daha anlaşılır hale getirilecek.

DÖRT AYRI KONTEYNER ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre İngiliz hanelerine, farklı atık türleri için etiketlenmiş dört ayrı konteyner verilecek. Bu konteynerler genel atık, geri dönüştürülebilir malzemeler, gıda atıkları ve diğer özel atık türlerini kapsayacak şekilde ayrılacak. Böylece hem geri dönüşüm oranlarının artırılması hem de atık ayrıştırma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

'POSTA KODU PİYANGOSU' SONA ERİYOR

Mevcut sistemde belediyelerin farklı uygulamalar benimsemesi, ülke genelinde karmaşık ve kafa karıştırıcı bir tabloya yol açıyordu. Aynı tür atıkların farklı bölgelerde farklı şekillerde toplanması, kamuoyunda “posta kodu piyangosu” olarak adlandırılıyordu. Yeni uygulama ile bu farklılıkların ortadan kaldırılması ve ulusal düzeyde standart bir sistem kurulması amaçlanıyor.

UYGULAMA 31 MART'TA BAŞLIYOR

“Daha Basit Geri Dönüşüm” programı, 31 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak değişiklikler tüm ülkeye aynı anda uygulanmayacak. Sistem, yıl boyunca kademeli olarak devreye alınacak ve belediyeler yeni düzene aşamalı şekilde geçiş yapacak.

Yetkililer, bu yeni sistemin hem vatandaşlar için süreci kolaylaştıracağını hem de çevresel fayda sağlayacağını vurguluyor. Standartlaştırılmış konteynerler sayesinde geri dönüşüm oranlarının artırılması ve atık yönetiminde verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.