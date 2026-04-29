61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 130.4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabını Cofidis takımından Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 51 saniye ile kazandı.
Yarışı Modern Adventure Pro Cycling takımından Riley Pickrell ikinci, MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Davide Persico ise 2. sırada bitirdi. Marmaris-Fethiye etabı, Polonyalı sporcu Aniolkowski'nin 2023'den sonraki ilk etap zaferi oldu.
İmza işlemlerinin ardından 155 bisikletçi etaba başladı. Geçen yıl TUR genel klasmanında üçüncü olan Picnic – PostNL takımından Juan Martinez dün yaşadığı kazadan sonra etaba başlayamadı.
EN UZUN ETAP YARIN
61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan 180.7 kilometrelik Patara-Kemer arasında yarın kat edilecek. Turkuaz Mayoyu Equipo Kern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak.