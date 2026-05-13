Yunanistan Çevre, Enerji ve Turizm bakanlıkları tarafından hazırlanan "Özel Mekânsal Program", ülkenin 6 bin adasını ve 13 bin kilometreyi aşan kıyı şeridini korumayı hedefliyor. Hükümetin sunduğu yeni model, doğaya ve bölgelerin özgün yapısına saygı duyan kaliteli turizm anlayışına geçiş yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ülke toprakları, turizm yüküne ve ekolojik hassasiyetine göre beş farklı kategoriye ayrıldı.

BEŞ KADEMELİ KONTROL MODELİ

Yeni plana göre tüm bölgeler; aşırı turizm yükü olan alanlar, kalkınma potansiyeli bulunanlar, özel koruma bölgeleri, ada destinasyonları ve anakara bölgeleri şeklinde sınıflandırılacak. Belirlenen kategoriye göre yetkililer, çevresel tahribatı önlemek için sert kısıtlamalar uygulayacak. Bu kısıtlamalar arasında, belirli adalardaki toplam turistik tesis sayısının sınırlandırılması ve kıyı şeridine 25 metreden daha yakın mesafede inşaat yapılmasının yasaklanması gibi maddeler yer alıyor.

250 PLAJDA ŞEZLONG YASAĞI BAŞLIYOR

Bu yaz sezonu itibarıyla uygulanacak en dikkat çekici kararlardan biri, 250’den fazla plajda şezlong kurulumunun tamamen yasaklanması oldu. Kıyıların doğal yapısını bozduğu ve halkın erişimini kısıtladığı gerekçesiyle alınan bu karar, "ekolojik koruma" önceliğiyle hayata geçiriliyor. Program ayrıca tarihi anıtların ve arkeolojik alanların üzerindeki turist baskısını azaltmak için yeni koruma protokolleri öngörüyor.

AKROPOLİS'TEN SONRA YENİ REZERVASYON DÖNEMİ

Geçtiğimiz yıl Atina Akropolü için başlatılan günlük ziyaretçi sınırı ve önceden rezervasyon şartı, yeni modelin bir parçası olarak devam ettiriliyor. Yunan yetkililer, bu adımların turizmi bitirmeyi değil, kontrolsüz büyümenin kültürel mirasa ve doğal çevreye verdiği zararı durdurmayı amaçladığını belirtiyor. Alınan önlemlerle birlikte Yunanistan’ın belirli noktalarına her isteyenin kontrolsüz bir şekilde girmesinin önüne geçilmiş olacak.