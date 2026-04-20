Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü Mame Mor Faye'nin 46'da attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Erokspor'un hakemler tarafından kayırıldığını savunarak isyan etti.

"HEPİMİZİN CUMHURBAŞKANI"

Akdağ, şunları söyledi:

"Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor'dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayırılıyor.

Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.

"BURADAKİLERİ KAYIRIYORLAR"

Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum.

"LİG GERÇEKÇİ DEĞİL"

Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz."

ERDOĞAN VE EROKSPOR

Esenler Erokspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik yıllarında futbol oynadığı takım olarak biliniyor. Erdoğan, Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda yaptığı bir konuşmada "Başakşehir'i ben kurdum. Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var. O takım, mahalle takımı olarak çocukluğumda oynadığım Esenler Erok; Başakşehir'in de altyapısını oluşturuyor. Esenler Erok da ikinci sırada, o da çıkabilir" ifadelerini kullanmıştı.