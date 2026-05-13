Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Gültav Tavukçuluk Ltd. Şti. hakkında iflas kararı kesinleşti. 1983 yılında kurulan ve yıllık yaklaşık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine sahip olan şirket için tasfiye süreci resmen başladı.

Burhaniye’de 15 bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, yıllardır bölge ekonomisinin önemli işletmeleri arasında gösteriliyordu. Yumurta üretimi ve servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarıyla da gıda güvenliği standartlarını geliştirmeyi hedefliyordu.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü dava sonucunda Gül-Tav Tavukçuluk Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.’nin iflasına hükmedildi. Kararın ardından şirketin mal varlıklarının tasfiye işlemleri resmen başlatıldı.

TASFIYE SÜRECİ BAŞLADI

İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan edilen karar doğrultusunda, şirketin tüm işlemleri Burhaniye İcra Dairesi tarafından yürütülecek. Tasfiye sürecinde şirket varlıklarının iflas masasına devredileceği belirtildi.

PİYASA ŞARTLARINA DAYANAMADI

Marmara Bölgesi’nin önemli yumurta tedarikçileri arasında yer alan şirketin, ekonomik koşullar ve sektörde yaşanan daralma nedeniyle mali sıkıntıları aşamadığı ifade edildi. “Gıda güvenliği ve damak tadı” odaklı üretim anlayışıyla bilinen firmanın, artan maliyetler karşısında faaliyetlerini sürdüremediği öğrenildi.

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDI

Şirketin hukuki süreci, Avukat Erman Pazarbaşı aracılığıyla takip edilirken, mahkemenin 2016/219 Esas sayılı dosya üzerinden verdiği nihai kararla iflas süreci kesinleşti. İlgili kararın ilan edilmesinin ardından, alacaklıların hak talebinde bulunabilmek için iflas masasına başvuru yapmaları bekleniyor.