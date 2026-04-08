Türkiye oyun sektörü son yıllarda büyük bir hızla büyüyor ve oyun içi dijital ürünlerdeki alışveriş alışkanlıkları köklü bir değişim geçiriyor. Yıllarca tek satıcı ve bayiler üzerinden gerçekleşen epin alışverişi, artık çok satıcılı pazaryeri modeline taşındı.

Bu gelişme, hem fiyat rekabetini artırıyor hem de oyuncuların güvenli ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapmasını sağlıyor. Türk oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Turkmmo’nun kurucusu Hasan Emrah Gündüz, dijital oyun alışverişindeki bu dönüşümün önemine dikkat çekti.

Pazaryeri Modeli Oyuncuya Avantaj Sağlıyor

Geleneksel epin satışında, oyuncular tek bir satıcının belirlediği fiyat ve koşullara bağlı kalıyordu. Oyun içi para birimleri, abonelik kodları ve dijital ürünler sınırlı kanallar üzerinden satıldığı için fiyatlar yüksek ve seçenekler kısıtlıydı. Pazaryeri modelinin devreye girmesiyle, aynı platformda birden fazla satıcı rekabet etmeye başladı. Bu rekabet, fiyatları aşağı çekerken oyuncuların güvenilir satıcıları kolayca ayırt etmesini sağlıyor.

Hasan Emrah Gündüz, “Pazaryeri modeli, Türkiye için doğru bir adım. Artık dijital oyun alışverişi yalnızca bir ihtiyaç değil, oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Oyuncular, güvenli, şeffaf ve rekabetçi bir ortam talep ediyor ve bu talep her geçen gün güçleniyor” dedi.

Sektör Hızla Büyüyor

Türkiye’de oyun oynayan kişi sayısı her yıl artış gösteriyor. Mobil oyunlardan bilgisayar oyunlarına, konsol platformlarından çevrimiçi rekabetçi oyunlara kadar milyonlarca oyuncu aktif biçimde vakit geçiriyor. Bu geniş oyuncu kitlesinin satın alma ihtiyaçları da çeşitleniyor.

Oyun içi para birimleri, özel karakterler, görsel ürünler ve abonelik paketleri artık günlük tüketim alışkanlığının bir parçası haline geldi. Türkiye oyun sektörü ile ilgili veriler, dijital ürün harcamalarının son beş yılda ciddi artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Oyun Topluluğundan Sektöre Yön Veren Bir Yapıya

2008 yılında kurulan Turkmmo, yaklaşık 2,5 milyon üyeye ulaşan topluluğu ile Türkiye’nin en büyük Türkçe oyun platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Oyun haberleri, rehberler ve oyuncu topluluğunun etkileşimini sağlayan içeriklerin yanı sıra platform, farklı oyunlara ait dijital ürünlerin tek çatı altında sunulmasına da olanak tanıyor. Bu yapı, oyuncuların ihtiyaç duydukları epin ve oyun içi ürünlere daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Platformun kurucusu Hasan Emrah Gündüz, aynı zamanda sektörün gelişimine yönelik kurumsal çalışmalarda da aktif rol alıyor. Gündüz, epin sitelerine ait şirket temsilcilerinin yer aldığı Endüstri 4.0 Dijital Derneği bünyesinde yürütülen sektörel projelerde görev alarak Türkiye’de dijital oyun ekonomisinin daha şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalara katkı sunuyor.

Uzmanlara göre, epin satışında pazaryeri modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’de dijital oyun alışverişi daha rekabetçi ve şeffaf bir yapıya kavuşurken, sektörün uluslararası standartlara yaklaşması açısından da önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Oyuncuların güvenilir satıcıları puan ve yorum sistemi üzerinden değerlendirebilmesi, dijital oyun ekonomisinin daha kurumsal bir yapıya ilerlemesini sağlıyor.