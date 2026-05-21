Sumud Filosu'yla birlikte Gazze'ye ulaşmak için yelken açan ve İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan 78 Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ankara harekete geçti.

İsrail tarafından işkenceye maruz kalan 428 aktivistin arasında olan Türkler için Türk Hava Yolları bölgeye 3 özel uçak gönderdi.

TK-6919 ve TK-6921 ile TK-6925 sefer sayılı bu uçaklar İsrail'in Eilat Havalimanı’na iniş yaptı.

Özel seferlerin akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

BU ÜÇÜNCÜ SALDIRI OLDU

Küresel Sumud Filosu geçmişte de İsrail ordusunun operasyonlarına maruz kaldı. Ordu Ağustos 2025 tarihinde 500 aktivisti taşıyan filoya saldırmıştı.

Ayrıca bu yıl 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında 177 aktivistin alıkonulduğu bir müdahale daha gerçekleşmişti.

Son olay üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek ve Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.