ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan kriz; enerji, deniz taşımacılığı ve turizm sektörlerinde büyük bir sarsıntı yaratırken, özellikle gayrimenkul odaklı Dubai borsasını sert vurdu. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur oynaklığı nedeniyle varlıklarını çeşitlendirmek isteyen Türk yatırımcıların da son yıllarda alternatif merkez olarak seçtiği Dubai’de, güvenlik algısının bozulmasıyla satış dalgası derinleşti. Bugün yüzde 3,2’ye kadar gerileyen Dubai Finansal Piyasalar Genel Endeksi, şubat zirvesine göre toplamda yüzde 21 değer kaybederek teknik olarak "ayı piyasasına" girdi.

Savaşın üçüncü haftasına girmesi, Dubai’nin bölgedeki uzun süreli "güvenli liman" imajını tehdit ediyor. Güvenlik algısındaki bozulma, yatırımcıların gayrimenkul piyasasına yönelik risk algısını artırırken; seyahat, havacılık ve bankacılık hisseleri de satış dalgasından en çok etkilenen kalemler arasında yer aldı.

EMAAR HİSSELERİNDE BÜYÜK KAYIP

Çatışmaların şubat sonunda başlamasından bu yana en büyük kayıplar gayrimenkul devlerinde görüldü. Emaar Properties hisseleri yüzde 34, Emaar Development hisseleri ise yüzde 35 oranında değer kaybetti. Oysa çatışmalar öncesinde Dubai borsası; artan tüketim, turizmdeki büyüme ve gayrimenkul patlamasıyla yaklaşık altı yıl içinde yüzde 300 yükseliş kaydetmişti.

TÜRK YATIRIMCILARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Son yıllarda Dubai gayrimenkul piyasasına ilgi gösteren yabancı yatırımcılar arasında Türkler de öne çıkıyordu. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur oynaklığı nedeniyle varlıklarını çeşitlendirmek isteyen Türk yatırımcılar, Dubai’yi alternatif bir yatırım merkezi olarak görmeye başlamıştı. Ancak gelinen noktada yatırımcılar; çatışmanın uzaması halinde enerji fiyatlarındaki dalgalanma, turizm sektöründeki çöküş ve emlak piyasasındaki güven kaybının daha derin hasar vermesinden endişe duyuyor.

Kısa vadede toparlanma için jeopolitik gerilimin azalması beklense de, bu durumun ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizlik piyasalar üzerindeki baskısını sürdürüyor.