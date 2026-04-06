Sırbistan'ın Kanjiza bölgesindeki TürkAkım doğalgaz boru hattı yakınlarında iki çanta dolusu patlayıcı madde bulunması, bölgedeki enerji güvenliği alarmını en üst seviyeye çıkardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in olası bir sabotaj girişimine dikkat çekerek geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından, Macaristan hükümeti de stratejik öneme sahip hattın korunması için askeri denetimi artırma kararı aldı.

MACARİSTAN'IN YÜZDE 60'INI KARŞILIYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, düzenlenen güvenlik konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, TürkAkım’ın Macaristan'ın toplam gaz tüketiminin yüzde 60'ını karşıladığını vurgulayarak hattın ülke sınırları içindeki bölümünde askeri koruma ve gözetimin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdiğini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde boru hattının güvenli bir şekilde çalışmaya devam ettiği bilgisini alan Orban, elde edilen verilerin açık bir sabotaj hazırlığına işaret ettiğini belirtti.

RUSYA DAHA ÖNCE UKRAYNA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Yaşanan bu gelişme, enerji altyapılarına yönelik jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına yönelik saldırı planları içinde olduğu yönündeki iddiaları, bölgedeki güvenlik endişelerini destekleyen bir arka plan oluşturuyor.

Sırp güvenlik güçlerinin patlayıcılarla ilgili soruşturması derinleşirken, her iki ülke de kritik enerji koridorunun kesintisiz işleyişini sağlamak amacıyla sınır hatlarındaki savunma önlemlerini tahkim etmeyi sürdürüyor.