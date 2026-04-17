Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik tepkiler büyüyor.

Sosyal medyada çığ gibi yayılan eleştirilerde, okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden gündeme gelirken binlerce kullanıcı Bakan Tekin’i istifaya çağırdı.

“OKULLARDA GÜVENLİK YOK!”

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, okullardaki güvenlik sorunu tartışmaların odağına yerleşti.

Bir kullanıcı, “MEB’in başarısız atama politikaları yüzünden okullar öğretmen açığıyla boğuşuyor. Güvenlik zayıflıyor, çocuklarımızın güvenliği nerede?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bir başka kullanıcı ise, “Üç gün içinde unutturamayacaksınız, daha çok konuşacağız. Okullar mezar değil, eğitim yuvasıdır” sözleriyle görüşünü paylaştı.

Velilerden gelen paylaşımlar da dikkat çekti.

Bir paylaşımda, “Sadece öğretmen değil veli olarak da söylüyorum; kardeşimi okula gönderemiyorum, korkuyorum. Çocuklarımızı sokakta bulamadık” ifadeleri yer aldı.

Bir kullanıcı, “Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmen kökenli bir bakan istiyoruz. Acilen görev değişimi olmalı” ifadeleriyle görüş bildirirken, bir başka kullanıcı ise “Bugün değilse ne zaman sayın bakan” sözleriyle tepki gösterdi.