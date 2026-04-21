GÜVENLİK İÇİN ARANDILAR
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, ‘pazartesi alarmı’ vermişti. Gönderilen güvenlik talimatında çeşitli önlemlerin alınması belirtilse de ödenek ayrılmadı.
ÇANTALAR DA İNCELENDİ
Öğrenci sayısının fazla olduğu dar sokaklara hapsolmuş okullarda öğrencilerin içeriye alınması çok süre aldı. İzmir Bornova’daki bir okulun kapısında öğrencilerin çantaları arandı ve kuyruklar oluştu.
ET KUYRUĞUNA ALIŞTIK
Türkiye’de ucuz et ve gıda kuyruğuna giren vatandaşların oluşturduğu kuyruklara alıştık. Fakat okuduğu okula girmeye çalışan öğrencilerin kapıda kuyruk olmasına bu iktidar döneminde şahit olduk.