Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı 2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,94 oranında bir daralma yaşadı. Bu dönemde toplam satış rakamı 265 bin 398 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında markaların toplam satış performansları incelendiğinde, Renault'nun 34 bin 244 adetle ilk sırada yer aldı. Listenin devamında ise Toyota 23 bin 982 adetle ikinci, FIAT ise 22 bin 748 adetle üçüncü sırada yer aldı.

OCAK-MART DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN MARKALAR:

Volkswagen: 19.166 adet

Peugeot: 18.049 adet

Ford: 17.267 adet

Hyundai: 15.030 adet

Opel: 14.451 adet

Citroen: 14.140 adet

Togg: 9.419 adet

Pazarın büyük bir bölümünü A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturmaya devam etti. Özellikle C segmenti, 114 bin 588 adetlik satışla pazarın %54,4'ünü domine etti. Model bazında ise Renault Clio HB, Toyota Corolla ve Renault Megane Sedan gibi modellerin yüksek tercih edilme oranları dikkat çekti.