Fırat Nehri kıyısında, yüksek bir kaya kütlesi üzerine kurulu Birecik Kalesi, dronla çekilen görüntülerle yeniden dikkat çekti. Güneydoğu Anadolu’nun stratejik noktalarından birinde yer alan kale, nehir geçişlerini ve Birecik Ovası’nı kontrol eden konumuyla tarih boyunca önemini korudu.

“Beyaz Kale” olarak da bilinen yapının temellerinin Asurlar dönemine kadar uzandığı kabul ediliyor. Bölge Roma, Arap, Artukoğulları ve Haçlılar gibi birçok medeniyetin hakimiyeti altına girdi.

DÖNEMİN EN SAĞLAM SAVUNMA YAPILARINDAN

Kale, Roma, Frank ve Memlük dönemlerinde onarım gördü. 30-40 metreye ulaşan surları ve 12 burcuyla dönemin en sağlam savunma yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

ŞEHRİ KAPILARI HALA AYAKTA

Kalenin çevresini saran surlarla birlikte Urfa Kapısı ve Mercan Kapısı, Birecik’in geçmişteki savunma sisteminin önemli parçaları arasında yer alıyor.