Seres, Aito modelleri için geliştirdiği 'araç içi tuvalet' tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. 22 Nisan 2025’te yapılan patent başvurusunun onaylanmasıyla birlikte proje, otomotiv dünyasında yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

KOLTUK ALTINA GİZLENEN SİSTEM

Patent detaylarına göre geliştirilen sistem, klozet gövdesi ile kayar ray mekanizmasından oluşuyor. Tuvalet ünitesi, araç koltuğunun altına konumlandırılıyor ve ihtiyaç anında dışarı çekilerek kullanılabiliyor. Kullanımın ardından tekrar içeri itilerek tamamen gizlenebiliyor. Böylece araç içinde ek alan kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ALAN TASARRUFUNA ODAKLANAN ÇÖZÜM

Özellikle elektrikli araçlarda batarya yerleşimi nedeniyle sınırlı olan iç hacim, mühendisler açısından önemli bir zorluk oluşturuyor. Seres’in geliştirdiği bu sistem ise kullanılmayan alanları değerlendirerek araç içi konforu artırmayı hedefliyor.

Daha önce benzer konseptler önerilmiş olsa da, bu tasarımın daha entegre ve gizli bir çözüm sunduğu belirtiliyor.

TEKNİK VE PSİKOLOJİK ENGELLER

Ancak söz konusu sistemin seri üretime geçmesi durumunda bazı zorlukların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Atık depolama, sızdırmazlık, koku kontrolü ve dar araç yapısına uygun altyapı kurulumu gibi teknik konular öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, kullanıcıların araç içinde tuvalet kullanımına nasıl yaklaşacağı da ayrı bir tartışma konusu. Hijyen kaygıları ve alışkanlıklar, bu tür bir sistemin yaygınlaşmasını zorlaştırabilecek faktörler arasında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE SINIRLI İLGİ GÖREBİLİR

Seres araçları Türkiye pazarında da yer alırken, söz konusu özelliğin opsiyonel olarak sunulması bekleniyor. Ancak toplu taşıma araçlarında tuvalet kullanımına yönelik alışkanlıklar dikkate alındığında, bu sistemin Türkiye’de geniş kitleler tarafından benimsenmeyebileceği değerlendiriliyor.