Küresel ulaşım devi Uber, otonom sürüş teknolojilerinde çığır açacak bir hamleyle Avrupa’daki ilk ticari robotaksi hizmetini başlatmak için düğmeye bastı. Teknoloji ortağı Pony.ai ve Hırvatistan merkezli otonom araç girişimi Verne ile stratejik bir ortaklığa imza atan Uber, sürücüsüz ulaşım ağını ilk olarak Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devreye alacak.

Proje kapsamında otonom sürüş yazılımı Pony.ai tarafından sağlanırken, filonun operasyonel yönetimini üstlenen Verne, araçları Uber’in küresel yolculuk platformuna entegre edecek.

TÜM AVRUPA ŞEHİRLERİNE YAYILACAK

Hâlihazırda Zagreb sokaklarında yol testlerine başlanan projede, ücretli hizmete geçiş için son hazırlıklar yürütülüyor. Taraflar, önümüzdeki birkaç yıl içinde binlerce sürücüsüz araçtan oluşan dev bir filoya ulaşmayı ve bu modeli kademeli olarak diğer Avrupa şehirlerine yaymayı hedefliyor.

Fransız yazar Jules Verne’den esinlenerek isimlendirilen Hırvat girişimi Verne, bölgedeki düzenleyici onay süreçlerini koordine ederken Uber de stratejik ortak sıfatıyla şirketin büyümesini doğrudan yatırımlarla destekleyecek.