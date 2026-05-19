







Dünya fındık üretiminin ve ihracatının lideri konumunda olan Türkiye'de, 180 gramlık ambalajlı kavrulmuş fındık içi, yüksek fiyatı nedeniyle market reyonunda hırsızlığa karşı kilitli şeffaf güvenlik kutusunda satışa sunuldu.

Bir süpermarkette kaydedilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görsel, Türkiye'nin küresel tarım pazarındaki gücü ile iç piyasadaki ekonomik gerçeklikler arasındaki tezatı gözler önüne serdi. Geçmişte bebek maması, tıraş bıçağı veya ithal kozmetik ürünleri gibi yüksek maliyetli ürünlerde uygulanan kilitli kutu önleminin, artık bu toprakların en temel yerli kuruyemiş reyonlarına kadar sirayet etmesi derin bir ekonomik eleştiri konusuna dönüştü.

180 GRAMI 328 LİRA

Market rafındaki fiyat etiketine göre, 180 gramlık ambalajlı kavrulmuş fındık içi 327,95 TL olarak satış sunuldu. Dünyanın fındık cenneti olarak anılan, küresel üretimin neredeyse yüzde 70'ini tek başına göğüsleyen bir ülkede, bir paket fındığın kilosunun yaklaşık 1800 TL'ye ulaşması tüketicilerin alım gücündeki erimeyi açıkça ortaya koydu. Vatandaşlar, kendi topraklarında yetişen ve çuvallarla ihraç edilen bir tarım ürününün, iç piyasada adeta bir lüks tüketim maddesi gibi kelepçeli kutularda sergilenmesine sert tepki gösterdi.