AirlineRatings.com tarafından yapılan sıralamada, iki Asya ve Okyanusya havayolu şirketi en üst sıralarda yer alırken, Türkiye'den de bir havayolu şirketi listede yer aldı.

Web sitesine göre, havayolu şirketlerinin uçuş uzunluğuna bakılmaksızın yolcularına kapsamlı bir hizmet sunması gerektiği belirtiliyor.

Bu hizmet, yemek, atıştırmalık ve içeceklerin yanı sıra, ekonomi sınıfında koltuk aralığının en az 31 inç (yaklaşık 78 santimetre) olmasını gerektiriyor.

Business sınıfında ise tamamen yatırılabilen yataklar ve yüksek güvenlik standartlarına sahip olunması bekleniyor. Ayrıca, modern bir filoya sahip olmak, filo genelinde ürün tutarlılığı sağlamak ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak da önemli kriterler arasında yer alıyor.

Dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Korean Air seçildi

Uçakların tüm sınıflarında Wi-Fi, elektrik prizi ve premium ekonomi kategorisinin bulunması, istenen özellikler arasında yer alıyor. Bu kriterler göz önüne alındığında, Airline Ratings tarafından dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Korean Air seçildi.

Şirket, sadece finansal istikrarı ve müşteri deneyimini değil, aynı zamanda Asiana Airlines ile gerçekleştirdiği "yenilikçi birleşmeyi" ve modern, yakıt tasarruflu uçaklara yaptığı yatırımları da takdirle karşılandı. Airline Ratings, Korean Air'in özellikle ekonomi sınıfında yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü odaklanmayı vurgulayarak, geniş gövdeli uçaklarında 33 ila 34 inçlik koltuk aralıklarını koruduğunu ve bu sayede sektörde lider konumda olduğunu belirtti.

1952 yılında faaliyetlerine başlayan ve Asya'nın en önemli şirketlerinden biri olarak kabul edilen şirket, Asya kıtasını Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya'ya bağlıyor. Ayrıca, bebekli aileler için bebek karyolası sağlama gibi özel hizmetler de sunuyor.

Podyumda bir sonraki sırada, business class'ta en kapsamlı uçaklardan biri olarak kabul edilen ve sektördeki en iyi ikram hizmetini sunan Qatar Airways yer alıyor. Pandemi sırasında turları kesmek zorunda kalmasına rağmen, Air New Zealand, en iyi puan alan havayolları arasında yer almayı başardı ve onu takip ediyor.

En iyi 10 havayolu

Korean Air

Qatar Airways

Air New Zealand

Cathay Pacific

Singapore Airlines

Emirates

Japan Airlines

Qantas

Etihad

Turkish Airlines

EVA Air

Fiji Airways

Virgin Atlantic

ANA

Aero México

Air Caraibes

Thai Airways

STARLUX Airlines

Vietnam Airlines

Sri Lankan Airlines

Air France

KLM

Air Calin

Air Mauritius

Garuda Indonesia