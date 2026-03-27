Türkiye’de yükseköğretim hayatına adım atacak adayların şehir seçimindeki öncelikleri akademik verilerin ötesine geçti. Sosyal yaşamın dinamizmi, güvenlik ve ekonomik şartlar gibi kriterler, tercih listelerinin şekillenmesinde ana faktörler olarak değerlendiriliyor. Yapılan saha araştırmaları ve yerleştirme istatistikleri, öğrencilerin en yüksek uyum sağladığı merkezlerin İstanbul, İzmir ve Eskişehir olduğunu teyit ediyor.

İSTANBUL

İstanbul, bünyesinde barındırdığı çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesiyle Türkiye’nin eğitim merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Şehir, sunduğu zengin kültürel aktiviteler ve iş dünyasıyla olan doğrudan teması sayesinde öğrencilere staj ve kariyer kapılarını erken açma imkanı tanıyor. Eğitim çeşitliliğinin yanı sıra küresel bir metropol olmanın getirdiği geniş imkanlar, İstanbul'u her yıl on binlerce öğrenci için cazibe merkezi haline getiriyor.

İZMİR

Ege’nin merkezi İzmir, denizle iç içe yapısı ve görece daha sakin yaşam tarzıyla büyük şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyen öğrenciler için öncelikli seçenekler arasında yer alıyor. Şehrin sahip olduğu "öğrenci dostu" kimliği ve sosyal kabul düzeyinin yüksekliği, genç nüfusun şehre adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Yaşamın daha dengeli akması, özellikle akademik odak ile sosyal yaşamı bir arada yürütmek isteyen adaylar için tercih sebebi oluyor.

ESKİŞEHİR

"Öğrenci kenti" unvanıyla tescillenen Eskişehir, üniversite yerleşkelerinin şehirle bütünleşmiş yapısı sayesinde öğrencilerin en rahat ettiği illerin başında geliyor. Diğer büyükşehirlere oranla daha uygun olan yaşam maliyetleri, gelişmiş raylı sistem ağı ve genç nüfusun toplam nüfusa oranı, Eskişehir’i ekonomik ve sosyal bir çekim merkezi kılıyor. Uzmanlar, Eskişehir’in maliyet avantajı ve güvenli ortamıyla öğrenci tercihlerinde istikrarını koruduğunu belirtiyor.

ULAŞIM VE MALİYET KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Eğitim uzmanları, öğrencilerin şehir seçerken sadece akademik başarıya değil; ulaşım kolaylığı, sosyal yaşam, güvenlik ve yaşam maliyeti gibi somut kriterlere göre hareket ettiğini belirtiyor. İstanbul, İzmir ve Eskişehir'in bu beklentilerin büyük bölümünü karşılaması, bu şehirleri eğitim haritasının zirvesinde tutuyor.