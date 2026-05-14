Türkiye’de ‘yerli ve milli patronlar’ her geçen gün yeni bir hak ihlaliyle gündeme gelirken, Türkiye’deki yatırımlarını çeken İsveçli Autoliv firmasından örnek bir hareket geldi.Yerel gazetelerdeki haberlere göre Kocaeli’de bulunan 4 fabrikasını kapatıp ülkeden çekilen şirketin işten çıkaracağı 2 bin 200 çalışanına tazminatlarının yanı sıra 12 brüt maaş ikramiye vereceği öğrenildi. Sürecin 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, kararın geçtiğimiz günlerde çalışanlara bildirildiği ifade edildi.

