Avusturya her sene olduğu gibi 2026 yılı içerisinde de nitelikli ve yarı nitelikli işçi alımlarına devam edeceğini açıkladı. Avusturya anlaşması bulunan iş ve işçi alım sitelerinde yer alan ilanlara göre hangi meslek gruplarından kaç kişilik kadro açılacağı belirlendi. 2026 yılında Avusturya işe alımları için ilanlar yayınlandı.

40 BİN ÇALIŞAN ALINACAK

Avusturya işe alımı konusunda çalışan ihtiyacı bulunan iş kolları tek tek açıklandı. Avrupa'da en çok istihdam eksiği bulunan meslek gruplarından biri olan sağlıkta uzmanlık alanında alım yapan Avusturya Türkiye'den de belirli şartları sağlayan kişileri kabul ediyor.

Avusturya'da en çok istihdam sağlanan mesleklerden bir diğeri ise yarı nitelikli bir iş kolu olan teknik ve zanaat mesleklerinde yer alıyor Avusturya teknik ve zanaat mesleklerinden yıllık 54 bin Euro maaş ile 40-50 bin personel işe almayı hedefliyor. Avusturya'da maaşlar 'Toplu İş Sözleşmeleri' ile koruma altına alınmış durumda.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Avusturya'da genel olarak nitelikle ve arı nitelikli işçi alımı yapılacak olsa da belirli mesleklerde özellikle işçi açığı bulunuyor. İşte Avusturya'da en çok işçi alımı ihtiyacı olan meslekler:

Teknik ve Zanaat (Mavi/Gri Yaka)

Avusturya bir sanayi ülkesi olduğu için bu alandaki açık "akut" seviyede.

Tahmini İhtiyaç: Yıllık 40.000 - 50.000 arası yeni teknik personel.

Elektrik Teknisyeni / Tesisatçı: Brüt €42.000 – €54.000

Kaynakçı / CNC Operatörü: Brüt €40.000 – €50.000

İnşaat Ustası: Brüt €38.000 – €48.000

Avantaj: Bu mesleklerde "Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart" almak, diplomadan ziyade ustalık belgesi ve tecrübe ile çok daha kolaydır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Avusturya'da sağlık sektörü, çalışanlarına en çok değer veren ve en yüksek sosyal hakları sunan sektörlerin başında gelir.

Tahmini İhtiyaç: 2030 yılına kadar toplamda 75.000 sağlık personeli açığı bekleniyor (Yıllık yaklaşık 12.000 - 15.000 alım).

Diplomalı Hemşire: Brüt €48.000 – €62.000

Fizyoterapist: Brüt €45.000 – €58.000

Yaşlı Bakım Uzmanı: Brüt €36.000 – €45.000

Not: Avusturya'da sağlıkta denklik süreci (Nostrifizierung) ciddidir; ancak bu süreçte çalışmanıza izin verilir.

Bilişim ve Teknoloji (IT)

Viyana ve Linz gibi şehirler, Avrupa'nın yeni teknoloji üsleri haline geliyor.

Tahmini İhtiyaç: Yıllık 20.000+ yeni dijital yetenek.

Kıdemli Yazılımcı (Senior Developer): Brüt €70.000 – €95.000

Siber Güvenlik Uzmanı: Brüt €65.000 – €85.000

Veri Analisti: Brüt €55.000 – €75.000

Turizm ve Gastronomi

Özellikle Alp dağlarındaki kayak merkezleri ve Viyana'daki lüks oteller sürekli personel arıyor.

Tahmini İhtiyaç: Sezonluk ve kalıcı olarak yıllık 30.000+ personel.

Mutfak Şefi / Aşçı: Brüt €35.000 – €48.000 (Konaklama ve yemek genellikle işveren tarafından ücretsiz sağlanır).

Servis Elemanı / Garson: Brüt €30.000 – €38.000 (Bahşişler bu rakamı ciddi oranda artırır).

GEREKLİ BELGELER VE SÜREÇ

Avusturya'da işe alınmak için başvuru yapacak olan bireyler için belirli süreçler ve tamamlanması gereken belgeler bulunuyor. İşte Avusturya'da yurt dışı işçi alımı kapsamında istihdam edilmek için gereken belgeler, süreç ve işinizi kolaylaştıracak bilgiler:

Doğru Vize Türünü Seçin

Avusturya'ya gitmek için temel olarak iki ana yolunuz vardır:

İş Arama Vizesi (Job Seeker Visa): Eğer çok yüksek nitelikliyseniz (bilim insanı, üst düzey yönetici vb.) ve henüz bir işiniz yoksa, 6 aylığına iş aramak için bu vizeyle gidebilirsiniz. Puan tablosundan en az 70 puan almanız gerekir.

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart: Halihazırda bir Avusturyalı işverenden iş teklifi aldıysanız başvuracağınız ana çalışma ve oturum iznidir. Meslek grubuna göre (Eksik meslekler, diğer anahtar çalışanlar vb.) puan barajı 55 ile 70 arasında değişir.

Puanlama Sistemi (Eligibility Criteria)

Avusturya, başvurunuzu belirli kriterler üzerinden puanlar. Puan toplayabileceğiniz alanlar şunlardır:

Yaş: Genç olmak (35-40 yaş altı) ekstra puan kazandırır.

Eğitim: Üniversite diploması, doktora veya teknik mesleki eğitim.

İş Deneyimi: Mezuniyet sonrası alanınızda geçirdiğiniz yıllar.

Dil Becerisi: Almanca (A1-B2) veya İngilizce (IELTS/TOEFL) seviyeniz.

Avusturya'da Eğitim: Eğer daha önce Avusturya'da okuduysanız bonus puan alırsınız.

Gerekli Temel Belgeler

Belgelerin çoğu Almanca veya İngilizce tercümeli ve noter onaylı (apostilli) olmalıdır:

Geçerli Pasaport: En az 6 ay geçerliliği olan.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ayda çekilmiş.

İş Sözleşmesi veya Teklifi: (İş arama vizesi hariç) Maaş ve görev tanımını içeren belge.

Eğitim Belgeleri: Diploma, transkript ve mesleki sertifikalar.

İş Deneyimi Belgeleri: Eski iş yerlerinden alınan referans mektupları veya çalışma belgeleri.

Dil Sertifikası: ÖSD, Goethe, TELC (Almanca) veya IELTS, TOEFL (İngilizce).

Konaklama Kanıtı: Avusturya'da yaşayacağınız yerin kira sözleşmesi veya onay belgesi.

Sağlık Sigortası: Avusturya'da geçerli kapsamlı seyahat/sağlık sigortası.

Adli Sicil Kaydı: Son 3 ay içinde alınmış temiz sicil belgesi.

Finansal Yeterlilik: Kalacağınız süreyi karşılayacak banka bakiyesi (aylık yaklaşık €1.300-€1.500 civarı).

Başvuru Süreci (Adım Adım)

Puanınızı Hesaplayın: Resmi sitelerdeki hesaplama aracını kullanarak barajı geçip geçmediğinizi görün.

İş Bulun: (Eğer iş arama vizesiyle gitmiyorsanız) Avusturya'daki şirketlere başvurun ve teklif alın.

Randevu Alın: Yaşadığınız ülkedeki Avusturya Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'ndan (Türkiye için VFS Global üzerinden) randevu alın.

Belgeleri Teslim Edin: Tüm dosyanızı eksiksiz olarak sunun ve biyometrik verilerinizi verin.

AMS İncelemesi: Başvurunuz Avusturya İş Kurumu'na (AMS) gönderilir. AMS, piyasada bu işi yapacak yerel birinin olup olmadığını (Labor Market Test) kontrol eder.

Onay ve Giriş: Başvurunuz onaylandığında size bir "D Tipi Vize" verilir. Bu vizeyle Avusturya'ya girip yerel makamlardan asıl kartınızı (RWR Card) alırsınız.