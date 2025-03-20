Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladıkları gerekçesiyle 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından incelemeye alınan şirketler hakkında yeniden kayyım kararı alındı.



Kamuoyunda 'Babalar Grubu Davası' olarak bilinen davanın sanıklara yönelik yargılama devam ederken, TMSF'ye devredilen bazı şirketler daha sonra sahiplerine iade edilmişti.



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; yargılama sürecinin tamamlanması ve sanıkların cezalarının kesinleşmesinin ardından söz konusu şirketlere yeniden kayyım görevlendirildi.

BİR ZAMANLAR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAĞ ÜRETİCİSİYDİ



Yargıtay'ın Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay, Kavuklar Otomotiv A.Ş'nin sahibi Abdullah Kavuk ile oğlu Metehan Kavuk ve Sipahi Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi'ye verilen cezaları onamasının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, harekete geçti.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi geçen yıl Temmuz ayında kararını vererek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nin Ahmet Küçükbay'a verdiği 5 yıl 5 ay hapis cezası ile Şeref Sipahi'ye verdiği 9 yıl 6 ay hapis cezasını onamış, Abdullah Kavuk'a verilen ceza da onanmıştı. Her iki şirkete de TMSF kararı ile Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Rahşan Yılmaz, Meryem İçmez, Ali Tekin, Hatice Yarbay, Yavuz Yumrukuz, Fatih Kılıç, Necibullah Kütükçüoğlu, Ertuğrul Atik, Salim Bulat, Alev Seyfi, Taner Yalçın, Adnan Gün kayyım olarak atandı.

ÖRGÜT İÇİN PARA TOPLAMAKTAN CEZA ALDILAR



İzmir’de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı. İddianamede, sanıklar Küçükbay, Abdullah ve Metehan Kavuk ile Sipahi'nin, farklı suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.