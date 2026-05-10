Otomotiv markaları mayıs ayıyla birlikte güncel fiyat listelerini yayımladı. Yeni modellerin showroomlara girmesiyle birlikte birçok markada kampanya, indirim ve fiyat değişiklikleri dikkat çekti. Açıklanan yeni listelere göre, Türkiye’de 2 milyon TL’nin altında satın alınabilecek sıfır otomobiller belli oldu.
Elektrikli, hibrit ve benzinli modellerin yer aldığı listede özellikle kompakt SUV ve şehir otomobilleri öne çıktı. Fiyatların yükselmeye devam ettiği pazarda, uygun fiyatlı modeller tüketicilerin odağında yer aldı.
EN UYGUN FİYATLI 40 SIFIR OTOMOBİL MODELLERİ AÇIKLANDI
Mayıs ayı güncel fiyatlarına göre Türkiye’de satışta bulunan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller şu şekilde sıralandı:
Omoda 5 Ultima: 1.999.000
Suzuki Vitara Hibrit: 1.999.000
Toyota Yaris: 1.995.000
Opel Mokka: 1.988.000
Ford Puma Gen-E (2025 model): 1.976.500
Fiat 600 (2025 model): 1.969.900
Seat Arona: 1.968.000
Citroen C4 X: 1.962.000
Citroen C4 Hybrid 145: 1.962.000
Hyundai i30: 1.944.000
Ford Puma (2025 model): 1.897.100
Toyota Corolla: 1.892.000
Renault R5 E-tech (2025 model): 1.886.000
Togg T10F: 1.884.980
Togg T10X: 1.869.048
Skoda Scala: 1.859.900
Kia Xceed: 1.840.000
Yeni Renault Clio: 1.830.000
Renault Duster: 1.825.000
Seat Ibiza: 1.821.000
Skoda Kamiq: 1.802.100
Renault Megane Sedan: 1.791.000
KGM Tivoli (2025 model): 1.790.432
Fiat Egea Cross: 1.779.900
Citroen e-C3 Aircross: 1.740.000
Renault Clio: 1.735.000
Skoda Fabia: 1.727.200
Dacia Sandero Stepway: 1.681.000
Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model): 1.669.900
Opel Frontera Elektrik: 1.600.000
Dacia Jogger: 1.595.000
Fiat Grande Panda Elektrik: 1.584.900
Hyundai Bayon: 1.560.000
Hyundai INSTER: 1.550.000
Citroen e-C3: 1.525.000
Fiat Egea Sedan: 1.499.000
Hyundai i20: 1.470.000
Opel Corsa: 1.395.000
Kia Picanto: 1.335.000
Dacia Sandero: 1.295.000
