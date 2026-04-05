Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki güncel yaşam beklentisi verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de bireylerin ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kayıtlara geçti. Veriler, kadınların erkeklerden yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.

Öne çıkan detaylardan biri ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin, ülke genelinde en yüksek yaşam sürelerine sahip olması oldu.

İLK SIRADA TRABZON VAR

TÜİK raporuna göre Türkiye'nin en uzun ömürlü şehirleri arasında Trabzon ilk sırayı aldı.

Trabzon’u aynı ortalama ile Tunceli takip ediyor. Tunceli özellikle kadınların uzun yaşam süresiyle dikkat çekiyor; burada kadınlar ortalama 84,1 yıl yaşıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 80,0 yıl ile Ordu yer alıyor. Karadeniz’in sahil şeridi ve yüksek rakımlı yerleşimlerinde yaşayan vatandaşların daha uzun yaşadığı resmi kayıtlara geçti.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,5 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Rakamlar, Türkiye genelinde kadınların erkeklere kıyasla belirgin bir yaşamsal avantaja sahip olduğunu gösterdi. Ülke ortalaması 78,3 yıl içinde, kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşam sürdü. Bu fark, hemen tüm illerde tutarlı bir şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN YAŞAYAN İLİ

Trabzon – Genel ortalama 80,3 yıl, kadınlar 83,8 yıl, erkekler 76,8 yıl

Tunceli – Genel ortalama 80,3 yıl, kadınlar 84,1 yıl, erkekler 77,0 yıl

Ordu – Genel ortalama 80,0 yıl, kadınlar 83,0 yıl, erkekler 77,2 yıl

Rize – Genel ortalama 79,4 yıl, kadınlar 83,3 yıl, erkekler 75,5 yıl

Bayburt – Genel ortalama 79,2 yıl, kadınlar 81,4 yıl, erkekler 77,0 yıl

Samsun – Genel ortalama 78,6 yıl, kadınlar 81,7 yıl, erkekler 75,5 yıl

Sinop – Genel ortalama 78,6 yıl, kadınlar 81,8 yıl, erkekler 75,7 yıl

Sivas – Genel ortalama 78,5 yıl, kadınlar 81,2 yıl, erkekler 75,9 yıl

Aksaray – Genel ortalama 78,5 yıl, kadınlar 81,5 yıl, erkekler 75,5 yıl

Zonguldak – Genel ortalama 78,2 yıl, kadınlar 81,0 yıl, erkekler 75,5 yıl