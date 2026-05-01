Dünyanın en kapsamlı ve kabul gören gastronomik derecelendirme platformu olan TasteAtlas Türkiye'nin iki şehrini birbirine düşürecek listeyi yayınladı. TasteAtlas tarafından yayınlanan listede dünyanın en iyi pastırmaları açıklandı. Yerel dünya mutfaklarının keşfedilmesini ve tanıtılmasına odaklanan ünlü gastronomi platformunun listeleri genel olarak viral olsa da son listesi iki şehrimizi karşı karşıya getirebilecek bir derecelendirme ortaya koydu.

KAYSERİLİLERİ KIZDIRACAK LİSTE AÇIKLANDI

TasteAtlas dünyanın en iyi pastırmaları listesini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'nin en meşhur pastırması olan Kayseri pastırması dünyanın en iyi 10 pastırması arasından 6. sırada yer alırken Afyon pastırması beklenmedik bir yükselişle 5. sırada görüldü. Kayserililerin en meşhur ürünlerinden olan pastırma konusunda Afyon pastırmasının önde olması ise iki şehrimizin kıyaslanmasından dolayı 'Kayserilileri kızdırabilir' iye düşündürdü.

DÜNYANIN EN İYİ PASTIRMASI AÇIKLANDI

Dünyanın en iyi pastırmaları listesi açıklandı. TasteAtlas tarafından açıklanan listede dünyanın en iyi 10 pastırması yer aldı. Listede iki farklı Türk ürünü görüldü. Türkiye'den en yüksek sıralamayı alan ise Afyon pastırması oldu. İşte TasteAtlas tarafından yayınlanan listeye göre dünyanın en iyi pastırmaları:

1. Suho Meso: Bosna Hersek

2. Cecina de Leon: İspanya

3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan

4. Bresaola Della Valtellina: İtalya

5. Afyon Pastırması: Türkiye

6. Pastırma: Türkiye

7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada

8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan

9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek

10. Uzicka Prsuta: Sırbistan

KAYSERİ İSMİ GEÇMEDİ

TasteAtlas tarafından açıklanan listenin Kayserilileri kızdıracak olmasının bir sebebi de listede 6. sırada yer alan pastırmaya Kayseri pastırması demek yerine yalnızca 'Pastırma' diyerek listelemiş olmaları. Fakat tabii ki Türkiye'de pastırma denildiğinde herkesin aklına gelen Kayseri olduğundan bu pastırmanın Kayseri pastırması olduğunu belirtmek için bir listeye bakmaya da gerek yok.