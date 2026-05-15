Kastamonu’da bir erkek öğrenciyi cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddiasıyla tutuklanan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Ali D. görevden uzaklaştırılarak hakkında idari süreç başlatıldı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir personel ile ilgili yer alan iddialar ve idari sürece dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin adli makamlar tarafından üniversitemize resmî bildirimin yapılmasını takiben ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında gerekli idari süreç başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kastamonu’da çıplak halde ikinci kattaki balkondan atlayarak ağır yaralanan erkek üniversite öğrencisini bıçakla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Ali D., “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla hakkında işlem yapılarak tutuklanmıştı.