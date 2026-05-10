Karaman Müzesi’nin en gizemli ve dikkat çekici eserlerinden biri olan “Manazan Güzeli”, yaklaşık 1400 yıldır bozulmayan vücut bütünlüğü, saç örgüleri ve kıyafetleriyle tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan genç kız cesedi, herhangi bir kimyasal müdahale görmeden günümüze ulaşan dünyadaki nadir örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

1980'Lİ YILLARDA BULUNDU

Karaman’ın Taşkale köyü yakınlarında bulunan Manazan Mağaraları’nda 1980’li yıllarda keşfedilen bu eşsiz kalıntının sırrı, bulunduğu ortamın jeolojik yapısında saklı. Kültür ve turizm yetkilileri, mağaraların “tüf kaya” yapısının yıl boyunca nem ve sıcaklığı sabit tuttuğunu vurguluyor.

Bu doğal yalıtım sayesinde bakterilerin üreyemediği ortam, cesedin hiçbir mumyalama işlemi uygulanmadan, doğal yollarla korunmasını sağladı.

SAÇ ÖRGÜLERİ VE KIYAFETİ DURUYOR

Özel bir cam fanus içinde sergilenen Manazan Güzeli, vücut bütünlüğünün yanı sıra üzerindeki tekstil kalıntıları ve özenle örülmüş saçlarıyla da şaşkınlık yaratıyor.

Kafatasındaki küçük bir hasar dışında neredeyse tamamen sağlam kalan genç kız, Karaman’da inşaat çalışmaları devam eden yeni nesil temalı müzede kendisi için hazırlanan özel alanda sergilenmeye devam edecek. Bilim dünyası, bu doğal korunma sürecini bölgenin benzersiz ekosisteminin bir mucizesi olarak nitelendiriyor.

HİKAYESİ HÜZÜN DOLU

Tarih kitaplarını ve arkeoloji dünyasını büyüleyen, halk arasında ise hüzünlü bir efsaneye dönüşen "Manazan Güzeli"nin hikâyesi, Karaman’ın sarp kayalıklarındaki gizemli geçmişi gün yüzüne çıkarıyor. Yaklaşık 1400 yıl önce, Bizans döneminde yaşadığı tahmin edilen 17-18 yaşlarındaki bu genç kızın dramatik sonu, bugün Karaman Müzesi'nin en çok merak edilen hikâyelerinden birini oluşturuyor.

Manazan Mağaraları, o dönemde bölge halkı için hem bir yaşam alanı hem de bir sığınak görevi görüyordu. Beş katlı bir "apartman" yapısını andıran bu devasa kaya yerleşkesinde yaşayan topluluğun bir üyesi olan genç kızın, o dönemin zorlu yaşam koşulları ya da ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yakınları tarafından, inançları gereği mağaranın en üst katındaki ölüler katına defnedilen genç kız, sevdikleri tarafından son yolculuğuna en sevdiği kıyafetleri ve özenle örülmüş saçlarıyla uğurlandığı öne sürülüyor.