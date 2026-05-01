

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, yalnızca balıkçılık faaliyetleriyle değil, doğal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Göl içerisindeki adalar, özellikle küçükbaş hayvancılık yapan bölge halkı için alternatif otlak alanı oluşturuyor.

Anamas Dağları’nın eteklerinde yer alan Kurucuova Mahallesi açıklarında bulunan Karaada, kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Yaklaşık 100 dekarlık alanı kapsayan ada, geniş çayırları sayesinde küçükbaş hayvanlar için doğal mera görevi görüyor.

HAYVANLAR TEKNELERLE ADAYA TAŞINDI

Kurucuova Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki besici Ali Açar, mart ayında 50 küçükbaş hayvanını tekneler yardımıyla Karaada’ya götürdü. Mahalle sakinlerine ait olan adada hayvanlar, doğal ortamda serbest şekilde otlayabiliyor.

Yırtıcı hayvanların ulaşmasının mümkün olmadığı ada, koyun ve keçiler için güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Çoban desteği olmadan sürdürülen bu yöntem sayesinde hayvanlar, çayırlarda beslenip ağaç gölgelerinde dinlenebiliyor.

AV YASAĞI SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Besici Ali Açar, balık av yasağının başlamasıyla motorlu teknelerin göle açılamadığını ve adaya ulaşım için belirli izin süreçlerinin gerektiğini anlattı.

İzin prosedürlerinin zaman aldığını belirten Açar, yaklaşık bir buçuk aydır göremediği hayvanlarını dron sayesinde izleme fırsatı buldu.

DRON GÖRÜNTÜLERİNDE YENİ DOĞANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Açar, dron görüntülerini izlerken mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Dron ile adadaki hayvanları izledim. Hayvanlarda biraz artış var, keçi ve koyun yavrulamış. Balık yasağında adaya gidemiyorum, dron ile takip ettim. Hayvanları yaklaşık 1,5 aydır görmüyorum. Balık sezonunda her yıl böyle olur. 15 Haziran'a kadar böyle devam edecek." dedi.

MASRAFSIZ VE DOĞAL BESİCİLİK MODELİ

Köy içerisinde hayvanlarını besleme imkanı bulamadığını belirten Açar, adadaki yaşamın hayvancılık açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Açar, "Hayvanlar adada yayılır, suyu da gölden içerler. Ağaçların dibinde barınırlar. Çobansız hayvancılık yapıyoruz. Adadan çıkma imkanı da yok. Yem takviyesi olmadan büyüyorlar. Masrafsız oluyor. Etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt, tilki yok. Hiçbir zararlısı yok. Yem vermeden adada hayvanlarımız beside" diye konuştu.