Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’dan Türkiye’ye kara ve hava yoluyla seyahat edecek gurbetçiler için gümrük kuralları ve muafiyet limitleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye’ye giriş yapan yolcuların gıda harcamalarında mağduriyet yaşamaması adına ticari amaç taşımayan kişisel ürünlere belirli sınırlandırmalar uygulanırken, bazı gıda maddelerinin ülkeye sokulması ise tamamen yasaklanmış durumda. Kurallara uymayan yolcuların ürünlerine el konulabilirken, bu kişilere idari para cezası da kesilebiliyor.

ÇİKOLATAYA SINIR, ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE YASAK

Gümrük mevzuatına göre yolcular, kişi başı toplamda en fazla 2 kilograma kadar çikolata ve şekerleme ürününü Türkiye’ye gümrüksüz olarak getirebiliyor. Sadece yolcunun yanında taşıdığı bagajlar için geçerli olan bu muafiyet, posta veya kargo yoluyla gönderilen ürünleri kapsamıyor.

Yolcular bu hakkın tamamını çikolata için kullanabileceği gibi şekerleme ürünleriyle de paylaştırabiliyor. Gümrük kapılarında en sık sorun yaşanan et ve süt ürünlerinde ise miktar gözetmeksizin tam yasak uygulanıyor. Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi et mamulleri ile peynir, yoğurt, süt ve tereyağı gibi süt ürünlerinin yolcu beraberinde ülkeye sokulmasına hiçbir şekilde izin verilmiyor.

Artı33'de yer alan habere göre, Uzmanlar, bazı çikolata ve atıştırmalıkların yoğun süt türevleri içermesi nedeniyle gümrükte takılabileceğini belirterek paket içeriklerinin dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

BU ÜRÜNLERDE SIKI KOTO BULUNUYOR

Sınır kapılarındaki kısıtlamalar yalnızca çikolata ve et ürünleriyle sınırlı kalmıyor. Yolcuların yanlarında en fazla 1 kilogram çay ve 1 kilogram kahve getirmesine izin veriliyor. Taze meyve ve sebze türlerinde toplam sınır 3 kilogram olarak belirlenirken, diğer bitkisel ürünlerde ise bu limit 1 kilogram seviyesinde tutuluyor.