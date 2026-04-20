ABD’de federal yetkililer, 10 yıldır Los Angeles’ta yaşayan 44 yaşındaki Şamim Mafi’nin gözaltına alındığını duyurdu.

İddialara göre Mafi, Tahran yönetimi adına hareket ederek uluslararası düzeyde yasadışı silah anlaşmaları organize eden bir ağın içinde yer aldı.

Yetkililer, şüphelinin uzun süredir küresel ölçekte faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı yapılanmasını perde arkasından yönettiğini öne sürdü.

Green Card sahibi olduğu belirtilen Mafi’nin, Türkiye’ye gitmek üzere bulunduğu Los Angeles Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma dosyasına göre Şamim Mafi’nin, insansız hava araçları (SİHA), hava bombaları ve çeşitli ağır silahların satışında aracı rol üstlendiği öne sürüldü.

Federal müfettişler, şüphelinin İran istihbaratı ve siyasi elitlerle “derin ve uzun süreli bağları” bulunduğunu belirtti.

Dosyada yer alan bilgilere göre en dikkat çekici iddialardan biri, İran yapımı Mohajer-6 tipi insansız hava araçlarının (SİHA) Sudan’a satışıyla ilgili oldu.

Yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki söz konusu anlaşmanın Şamim Mafi tarafından organize edildiği ileri sürüldü.

TÜRKİYE BAĞLANTISI

Finansal akışa ilişkin bölümde ise işlemlerin küçük parçalara ayrılarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gayri resmi kanallarla yürütüldüğü iddia edildi.