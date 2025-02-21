Apple’ın yeni fiyat-performans ürünü iPhone 16e, 28 Şubat itibarıyla birçok ülkede raflarda yer almaya hazırlanırken, farklı ülkelerdeki fiyatlar ve alım gücü arasındaki uçurum dikkat çekiyor.

Türkiye, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke olarak zirveye yerleşirken, asgari ücretle çalışanların bu cihaza ulaşması hayli zor.

Güncel verilere göre, Türkiye’de 22.105 lira olan asgari ücret, dolar bazında 607 dolara denk geliyor. iPhone 16e’nin Türkiye’deki fiyatı ise 1.321,2 dolar.

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre; bu da Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişinin, telefonun sadece yüzde 48’ini alabileceğini ifade ediyor. Başka bir deyişle, bir iPhone 16e sahibi olabilmek için hiç harcama yapmadan 2,5 ay boyunca sadece çalışması gerekiyor.

BREZİLYA SON SIRADA

Brezilya, iPhone 16e’nin en pahalı satıldığı ülkelerden biri olmasına ek olarak, asgari ücretlilerin en zor erişebildiği ülke konumunda.

Burada asgari ücretle çalışan bir kişi, 264,9 dolarlık maaşıyla iPhone 16e’nin sadece yüzde 26’sını karşılayabiliyor. Meksika ve Çin gibi ülkelerde de alım gücü düşük seviyede bulunuyor.

Çin’de asgari ücret 370,2 dolar seviyesinde bulunurken, iPhone 16e’nin burada en uygun fiyatlı ülkelerden biri olmasına rağmen, bir asgari ücretli maaşıyla telefonun yalnızca yüzde 60’ını alabiliyor.

iPhone 16e’nin en rahat satın alınabildiği ülkelerin başında Avustralya geliyor. Burada asgari ücret 2.527 dolar, iPhone 16e’nin fiyatı ise 635,6 dolar. Bu da bir asgari ücretlinin maaşıyla tam 3,97 adet iPhone 16e alabileceğini ifade ediyor.

Avrupa’da ise Lüksemburg, 2.752,4 dolarlık asgari ücretiyle bu sıralamada ikinci sırada oldu. Burada bir asgari ücretli, maaşıyla 3,8 adet iPhone 16e satın alabiliyor.

Almanya’da bu rakam 3,09, Hollanda’da 3,05, Belçika’da 2,89 ve Fransa’da 2,51 olarak belirlendi.

Apple’ın resmi satış fiyatlarına göre, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke Türkiye. Burada cihazın 128 GB’lık modeli 47.999 liradan (1.321,2 dolar) satışa çıkacak. Türkiye’yi, 1.013 dolarlık fiyatıyla Brezilya izliyor.

Özetle, bazı ülkelerde asgari ücretle çalışanlar iPhone 16e’yi rahatça satın alabilirken, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde bu model, asgari ücretliler için büyük bir lüks olmaya devam ediyor.