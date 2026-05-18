Soruşturma çerçevesinde 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kütahyalı’nın, gözaltı sırasında polisler eşliğinde götürülürken “Bir yanlış anlaşılma var” dediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Kütahyalı’nın, eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına gelen bazı para hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “şüpheli” olarak değerlendirildiği belirtildi. Kütahyalı’nın ifadesinde bu hesap hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

'NAGEHAN'A GÖNDERDİĞİM PARALAR...'

Yeniçağ'ın haberine göre Kütahyalı, eski eşiyle ilgili soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır” yanıtını verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı’nın 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandıkları hatırlatıldı. İfadelere göre, 2024 yılı içerisinde Kütahyalı’nın Alçı’ya 269 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Kütahyalı’ya, 2020 yılında evli oldukları dönemde ortak hesaplarından gerçekleştirilen ve “şüpheli” olarak değerlendirilen 513 bin TL’lik işlem de soruldu. Kütahyalı bu soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur” şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, Kütahyalı’nın boşandıktan sonra eski eşine gönderdiği para transferlerinin de MASAK incelemesine dahil edildiği öğrenildi.