TikTok’ta viral olan bir video, "uçak içi ikram" kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı. @ileshadepasquale isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde, bir kadının 30 bin feet yükseklikte, uçak koltuğunu profesyonel bir sandviç tezgahına dönüştürdüğü görülüyor.

Önceden hazırlanmış paketli gıdalarla yetinmeyen anne; ekmekler, şarküteri ürünleri, çeşitli soslar ve garnitürlerden oluşan geniş bir malzeme yelpazesini uçak tepsisine serdi. Her bir sandviçi büyük bir titizlikle hazırlayan kadının bu anları, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak "annelik özverisi" ve "uçuş adabı" tartışmalarını alevlendirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu eğlenceli bulurken, bir yorumcu şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Uçağa yanlış boyutta şampuan sokmaktan korkuyorum, bu hanımefendi uçağa resmen sandviç dükkanı getirmiş!"

MASALAR BAKTERİ YUVASI

Uçak içi temizlik standartları göz önüne alındığında, tepsi masalarının bir "mutfak tezgahı" olarak kullanılması birçok kişiyi ürküttü.

Bakteri Yuvası Masalar: Araştırmalar, uçaklardaki tepsi masalarının, tuvalet sifonlarından veya havalandırma düğmelerinden çok daha fazla bakteri barındırdığını gösteriyor. Travelmath tarafından yapılan bir çalışma, bu masaların metrekare başına en kirli ikinci nokta olduğunu ortaya koymuştu.

Lojistik Karmaşa: Birçok kişi aynı soruyu soruyor: "Neden uçağa binmeden önce evde hazırlamadı?" Yetişkin çocukları için bu denli zahmete giren bir annenin çabası, bazıları için "sevgi gösterisi" iken, bazıları için "gereksiz bir gösteriş" olarak nitelendirildi.

ORTAK ALAN ADABI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Uçuş görevlilerinin en büyük şikayetlerinden biri, yolcuların kabini kendi oturma odaları gibi kullanmaları. Sandviç malzemelerinin kokusu, hazırlık sürecindeki dağınıklık ve dar alandaki hareket kısıtlılığı, diğer yolcuların konforunu doğrudan etkileyen unsurlar arasında.

Bir yolcu durumu şöyle özetliyor: "Çok sevimli ve düşünceli görünüyor ama o daracık tüpün içindeki koku ve mikrop trafiği... Sanırım ben o sandviçi yemezdim."