Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının son bölümünde, zaman zaman F-16 savaş uçaklarını andıran yüksek sesler yayınlara yansıdı. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler duyulan seslerin kaynağına ilişkin meraklarını dile getirdi.

SAVAŞ UÇAKLARINA BENZER SES

Golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, zaman zaman F-16 savaş uçaklarının sesini andıran yüksek sesler yayına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Seslerin yayına net şekilde yansımasıyla birlikte sosyal medyada konu kısa sürede gündem haline geldi. Kullanıcılar duyulan seslerin kaynağını tartışırken, olayla ilgili çok sayıda yorum ve farklı iddia da paylaşıldı.

SESLERİN KAYNAĞI 3. ANA JET ÜSSÜ İDDİASI

İddialara göre Konya’da bulunan 3. Ana Jet Üssü’nden yapılan askeri uçuşlar ya da eğitim faaliyetleri sırasında oluşan uçak seslerinin stadyuma yansıdığı öne sürüldü. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.