Geçen hafta ‘Aldın, aldın’ sloganıyla başlatılan kampanya ile 3 bin 900 liradan, 89 bin 999 liraya kadar birçok farklı çanta, müşterilerle buluştu. İtalya merkezli Valentino Garavani marka çantalar, 89 bin 999 liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Ayrıca Jacquemus le Chiquito, Jacquemus le Bisou Perle gibi lüks markalar da dijital mağazalarda yerini aldı.

RAKİBİNİ SATIN ALDI

Bu markaların yer aldığı afişte ise ‘Aldın aldın’ sloganı bulunuyor. Orta-üst segment markalara ait çantalar da 3 bin 900 TL’den başlayıp 9 bin 699 TL’ye kadar ulaşıyor.

A101, geçtiğimiz ay CarrefourSA’yı satın almasıyla gündem olmuştu. Şirketlerin anlaşmasından sonra satın alma, Rekabet Kurumu’nun onayını bekliyor.