Arjantin Hava Kuvvetleri, yaklaşık 60 yıldır envanterinde bulunan efsanevi Skyhawk savaş uçaklarının görev süresini resmen sonlandırdı. Uzun yıllar boyunca ülkenin hava savunmasında kritik roller üstlenen A-4AR/OA-4AR Fightinghawk uçaklarının emekliye ayrılması, sadece bir platformun devre dışı kalması değil, aynı zamanda Arjantin’in hava savunma doktrininde köklü bir modernizasyon dönüşümünün başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bu kararla birlikte ülkenin muharebe kabiliyetinin yeni merkez üssü, Danimarka'dan tedarik edilen F-16M filosu olacak.

POTANSİYELİNİ F-16'YA KAYDIRACAK

Fightinghawk filosunun tamamen emekli edilmesiyle Arjantin, geçici bir süreliğine tam kapasiteli süpersonik savaş uçağı yeteneğinden mahrum kaldı.

Ancak askeri kaynaklar, teknik ve finansal potansiyelin artık tamamen F-16 programına kaydırılacağını belirtiyor. Hava savunma kapasitesini Danimarka’dan satın alınan F-16M savaş uçakları üzerinden yeniden inşa eden Arjantin, 24 uçaktan oluşacak bu yeni filonun ilk 6 adetlik partisini teslim aldı.

Yeni uçakların tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının; altyapı çalışmaları, teknik personel eğitimleri ve yeni operasyonel doktrinlerin oluşturulması gibi süreçler nedeniyle birkaç yıl alacağı öngörülüyor.