Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel petrol fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırması, Afrika kıtasında derin bir enerji ve bütçe krizini tetikledi. Petrol varil maliyetlerinin öngörülen bütçelerin iki katına çıkması üzerine Senegal, Güney Sudan, Zimbabve ve Etiyopya gibi ülkeler radikal tasarruf tedbirlerini hayata geçirdi.

BAKANLARA SEYAHAT YASAKLANDI

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, artan maliyetler karşısında hükümet harcamalarını kontrol altına almak amacıyla bakanların zorunlu olmayan tüm yurt dışı seyahatlerini yasakladığını duyurdu.

Kendi planlı ziyaretlerini de iptal eden Sonko, vatandaşlarına dünya genelindeki zorlu ekonomik koşullara karşı dirençli olma çağrısında bulundu.

ELEKTRİK KULLANIMI KARNEYE BAĞLANDI

Enerji krizinin vurduğu bir diğer ülke olan Güney Sudan’da ise başkent Juba’da elektrik kullanımı karneye bağlanırken, Etiyopya’daki yakıt kıtlığı kamu hizmetlerini durma noktasına getirdi. Bazı devlet kurumlarının çalışanlarını zorunlu izne çıkardığı Etiyopya’da, ulaşım ve üretim hatlarında ciddi aksamalar yaşanıyor.

Krizle mücadelede alternatif yöntemlere başvuran Zimbabve yönetimi ise akaryakıt maliyetini düşürmek için petroldeki etanol içeriğini artırma kararı aldı. Bölge genelinde maden ve enerji bakanlıklarının önümüzdeki günlerde ek kısıtlama paketleri açıklaması beklenirken, uzmanlar Orta Doğu’daki istikrarsızlığın sürmesi durumunda Afrika ekonomilerindeki enerji arz güvenliğinin daha büyük risk altına gireceği konusunda uyarıda bulunuyor.