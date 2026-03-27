Güney Kore, savunma sanayii tarihinin en büyük projelerinden biri olan yerli savaş uçağı programında tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Korea Aerospace Industries (KAI) tesislerinde düzenlenen görkemli bir törenle, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı KF-21 Boramae’nin seri üretim hattından çıkan ilk örneği, Güney Kore Hava Kuvvetlerine resmen teslim edildi.

Ülkenin havacılık vizyonunu temsil eden bu teslimat, Güney Kore’nin dünyada kendi süpersonik savaş uçağını üretebilen sayılı ülkeler arasına girmesini perçinledi.

ÜLKENİN YARIM ASIRLIK HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Teslimat töreninde konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, sergilenen uçağın yarım asırlık bağımsız savunma hayalinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Lee, uçağın yerli teknoloji ve imkanlarla tasarlanıp üretilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Kendi ellerimizle ürettiğimiz KF-21 savaş uçakları nihayet sahadaki yerini alıyor," ifadelerini kullandı.

2.900 KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

Teknik özellikleriyle göz dolduran KF-21 Boramae, Mach 1.8 (yaklaşık 2.200 km/s) azami hıza ulaşabilirken, 2.900 kilometrelik bir harekat menzili sunuyor.

ABD üretimi GE-F414 motorlarıyla güçlendirilen ve gelişmiş aviyonik sistemlerle donatılan uçak, geliştirme sürecinde 1.600'den fazla test uçuşunu başarıyla ve kazasız tamamlayarak güvenilirliğini kanıtladı.

Seul yönetimi, envanterdeki eski nesil F-4 ve F-5 uçaklarının yerini alacak olan bu modern platformdan 2032 yılına kadar toplam 120 adet hizmete almayı planlıyor.