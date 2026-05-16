Barcelona’nın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Filistin bayrağı açarak uluslararası kamuoyunun dikkatini üzerine çeken genç yıldız Lamine Yamal, İspanya’da siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Spor ve siyaset dünyasını ikiye bölen olayın ardından, eleştirilerin odağındaki genç futbolcuya en üst düzey destek doğrudan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den geldi.

Şampiyonluk turu atan üstü açık otobüste taraftarları selamladığı sırada Filistin bayrağı dalgalandıran Yamal’ın bu hamlesi, kulüp içinde ve uluslararası arenada farklı yankılar buldu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolcuların önceliğinin saha içi performans olması gerektiğini hatırlatarak Yamal ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve insanlara karşı sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini belirtti.

İSRAİL TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer taraftan İsrail cephesi ise duruma sert tepki gösterdi; İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, spor dünyasında kışkırtıcı mesajlara yer olmaması gerektiğini savunarak Barcelona yönetimini genç oyuncunun tavrına karşı mesafe koymaya çağırdı.

SANCHEZ'DEN TAM DESTEK

Tüm bu tartışmaların gölgesinde bir açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin bayrağı taşınmasının bir "nefret söylemi" veya "terör destekçiliği" olarak lanse edilmesine sert tepki gösterdi.

Bir devletin bayrağını taşımayı nefrete teşvik olarak görenlerin ya gerçeklerden koptuğunu ya da kendi önyargılarının esiri olduğunu belirten Başbakan Sanchez, Yamal'ın bu tavrıyla milyonlarca İspanyolun Filistin halkıyla olan dayanışma duygularına tercüman olduğunu vurguladı.

Sanchez, genç futbolcunun hem sahadaki yeteneği hem de bu duruşuyla İspanya için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu.