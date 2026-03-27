Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşta mali kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu iddia ediliyor. Bloomberg tarafından ismi açıklanmayan Ukraynalı yetkililere dayandırılan habere göre, Kiev yönetimi mevcut finansmanıyla yalnızca birkaç ay daha dayanabilecek.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre Ukrayna’nın mevcut bütçesi, en fazla Haziran ayına kadar savaş giderlerini karşılayabilecek.

ABD DESTEĞİNİN AZALMASI AVRUPA'YI ÖNE ÇIKARDI

ABD’de Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Washington yönetimi, Ukrayna’ya doğrudan yardımı büyük ölçüde azalttı. Bu gelişme, Avrupa ülkelerini Kiev’in en büyük finans ve silah destekçisi konumuna getirdi.

Ukrayna yönetimi, yalnızca bu yıl Amerikan yapımı silahları satın alabilmek için yaklaşık 15 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Genel tabloda ise ülkenin 2026 yılı boyunca toplam 52 milyar dolarlık dış finansmana ihtiyaç duyacağı hesaplanıyor.

AB KREDİSİ MACARİSTAN ENGELİNE TAKILDI

Avrupa Birliği içinde Ukrayna’ya sağlanması planlanan finansal destek de siyasi engellerle karşı karşıya. Macaristan, Kiev’e verilmesi planlanan krediyi bloke ederek sürecin önünü kesti. Bu hamle, Viktor Orban liderliğindeki hükümetin, yaklaşan seçimler öncesinde aldığı dikkat çekici kararlardan biri olarak değerlendiriliyor.