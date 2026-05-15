Avustralya’nın batı eyaletlerinde son aylarda hızla çoğalan fare popülasyonu, özellikle kırsal yerleşimlerde ve tarım alanlarında ciddi bir krize dönüştü. Batı Avustralya’nın tahıl üretim merkezlerinde kemirgen yoğunluğunun bilimsel olarak “istila” kabul edilen seviyelerin çok üzerine çıktığı belirtildi.

Bölge halkı, farelerin neden olduğu zarar ve sürekli artan gürültü nedeniyle evlerini terk etmeye başlarken, yerel yöneticiler toplumun hem ekonomik hem de psikolojik açıdan büyük bir yıpranma yaşadığını aktarıyor.

ARAÇLARIN ALTINDAN GELEN SESLER KORKU YARATIYOR

İstilanın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Morawa kasabasında günlük yaşam adeta farelerin gölgesinde sürüyor.

Morawa Belediye Başkanı Karen Chappel, araç kullananların tekerleklerin altında duyduğu sesleri “patlayan plastik baloncuklara” benzeterek durumun ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi. Bölgede farelerle beslenen yılanların da olağanüstü büyüklüklere ulaştığı, bu nedenle doğal dengenin ciddi şekilde bozulduğu aktarılıyor.

Kemirgenlerin yalnızca tarım ürünlerine değil, ev yaşamına da büyük zarar verdiği belirtiliyor. Mutfak dolaplarından yatak odalarına kadar her alana yayılan farelerin gıda stoklarını tükettiği, mobilyaları parçaladığı ve önemli belgeleri kullanılmaz hale getirdiği ifade ediliyor.

BİLİM İNSANLARI: KRİTİK EŞİK KATLANDI

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu CSIRO’da görev yapan uzman Steve Henry, normal koşullarda hektar başına 800 farenin “felaket seviyesi” olarak değerlendirildiğini hatırlattı. Batı Avustralya’dan gelen son saha verileri, bazı bölgelerde hektar başına yaklaşık 4 bin fare yuvası bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre birkaç yıl süren kuraklığın ardından gelen yoğun yağışlar, doğada büyük bir besin bolluğu yarattı ve bu durum fare nüfusunun kontrolden çıkmasına neden oldu. Dişi farelerin yalnızca altı haftalıkken üreyebilecek duruma gelmesi ise popülasyon artışını daha da hızlandırıyor.

ÇİFTÇİLER DAHA SERT ÖNLEMLER İSTİYOR

Tarım sektörü temsilcileri, mevcut yem ve ilaç dozlarının bu büyüklükteki bir istilayla mücadele etmek için yetersiz kaldığını savunuyor. Çiftçiler, ürün kayıplarını azaltabilmek amacıyla 25 gram olan yem doz limitinin 50 grama çıkarılması için yetkililerden izin talep ediyor.

Federal hükümet ise artan üretim maliyetleriyle zaten zorlanan çiftçilerin, fare istilasının yaratacağı yeni ekonomik yük altında daha fazla baskı göreceğinden endişe ediyor.